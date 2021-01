L'FC Andorra supera al Llagostera amb dos gols de Carlos Martínez (2-0)

L'equip tricolor és segon amb 19 punts, a un punt del líder, el Nàstic de Tarragona

Actualitzada 17/01/2021 a les 18:59

Ivan Álvarez Encamp

Dos gols de Carlos Martínez ha estat suficient per l'FC Andorra per retrobar-se amb la victòria i per mantenir inexpugnable Prada de Moles. Els tricolors han sabut traduir de manera efectiva el seu domini a la primera part i el golejador de l'equip, ja en porta 6 dianes, ha signat el triomf amb dues accions en només dos minuts. El primer, al minut 15 amb un xut des de la frontal i el segon, al minut 17, aprofitant una assistència de Víctor Casadesús. A la represa, el Llagostera ha fet un pas endavant però l'Andorra ha sabut administrar l'avantatge amb solidesa i, fins i tot, ha pogut fer el tercer gol amb ocasions de Casadesús i Hector Hevel. Els de Nacho Castro obren la segona volta amb molt bones sensacions i amb tres punts de marge respecte els llocs d'accés a la Primera Divisió RFEF.