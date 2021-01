L'alpinista Sergi Mingote mor al K2 a causa d'una caiguda

Actualitzada 17/01/2021 a les 08:53

Ivan Álvarez Andorra la Vella

L’alpinista Sergi Mingote va morir ahir a causa d'una caiguda durant la seva expedició al K2. El muntanyista, amb forts lligams amb Andorra, va relliscar quan baixava des del camp 3

–més de 7.000 metres– fins al camp base avançat. A causa de l'impacte de la caiguda, Mingote va patir un politraumatisme cranioencefàlic i diverses fractures de les quals, malauradament, no es va poder recuperar. Mingote coliderava una expedició per ser els primers a conquerir el K2 a l'hivern, la segona muntanya més alta del planeta, amb 8.611 metres, i la més perillosa d'escalar. Fa un mes Mingote va participar en una conferència a l’Auditori Nacional d’Ordino en el Dia Internacional de les Muntanyes i el 2019 va compartir el cim del Nanga Parbat amb Stefi Troguet. L’andorrana, molt afectada, va explicar al Diari que “ha estat un cop molt i molt dur. Això és part d’aquest joc, part de l’alpinisme i tots estem exposats a aquest risc, però quan et toca de prop, et toca de veritat. Em quedo amb molts records”.