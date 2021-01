Mor l'alpinista català Sergi Mingote en un accident al K2

Actualitzada 16/01/2021 a les 16:04

L’alpinista català Sergi Mingote ha mort avui al K2 després de patir un accident quan baixava al camp base. L’esportista estava realitzant una expedició per ser el primer de la història en ascendir aquesta muntanya a l’hivern, però segons apunten mitjans espanyols, ha patit una relliscada que ha fet que es trenqués la cama i perdés el coneixement. Tot seguit es va activar el protocol de rescat, però degut a les males condicions meteorològiques, no s’hauria pogut realitzar aquesta evacuació.Mingote tenia una estreta relació amb Andorra, ja que aquest estiu va realitzar una aturada del seu projecte Olympique Route al país, on va fer el cim del Comapedrosa. A més, al 2019 va compartir el cim del Nanga Parbat amb Stefi Troguet. La seva última presència al Principat va ser tot just al desembre, quan va participar a una conferència a l’Auditori Nacional d’Ordino en el Dia Internacional de les Muntanyes acompanyant a l’alpinista rus, Denis Urubko.Precisament arran d’aquesta conferència, el Diari d’Andorra va fer-li una entrevista on repassava la seva trajectòria i els projectes de futur, com l’expedició al K2 que ha acabat amb un desenllaç fatal.