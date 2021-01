Les eleccions del Barça se celebraran el 7 de març La seu de Joan Laporta, al carrer Prat de la Creu. Fernando Galindo

Actualitzada 16/01/2021 a les 06:48

Redacció Barcelona

L’elecció del nou president de l’FC Barcelona tindrà lloc, a falta d’oficialitat, el 7 de març.Aquesta és la data que van consensuar ahir els tres candidats –Víctor Font, Joan Laporta i Toni Freixa– i la junta gestora del club blaugrana, encapçalada per Carles Tusquets, per a les eleccions que van quedar ahir ajornades i que s’havien de celebrar el 24 de gener. Amb aquest mes i mig, les parts confien que o bé ja no hi hagi restriccions de mobilitat o que s’hagi pogut modificar la Llei de l’esport català i els socis puguin votar per correu postal. Ahir al matí, la Generalitat de Catalunya es va comprometre a estudiar aquesta possibilitat.

En la reunió telemàtica amb representants de la Generalitat i amb el Procicat, el Barça va constatar la impossibilitat de fer les eleccions en la data prevista a causa de les restriccions de mobilitat decretades pel govern de Catalunya. L’entitat barcelonista, que tenia llogat el Centre de Congressos d’Andorra la Vella per tal que els socis andorrans amb dret a vot poguessin dipositar la papereta, ja ha comunicat als responsables de l’equipament de la capital que anul·lava la reserva, un cop es va conèixer que el 24 de gener no seria la data de celebració de les eleccions.