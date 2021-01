La decisió de mantenir les leccions, en mans del Barça

El Centre de Congressos serà el punt de votació dels socis andorrans

La consellera de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, Alba Vergés, va deixar en mans de l’FC Barcelona la decisió de mantenir o no per a diumenge 24 de gener la celebració de les eleccions presidencials al club. Després que ahir Catalunya decidís prorrogar una setmana més el confinament municipal, del 17 al 24 de gener, la celebració dels comicis presidencials de l’entitat blaugrana sembla, ara, romandre en stand by. Avui hi ha prevista una cimera entre el Barça, amb el president de la gestora, Carles Tusquets, i el CEO Òscar Grau, i el Procicat per definir el futur de