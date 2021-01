Jordina Caminal acaba 7a al supergegant dels Nacionals Júniors d'Itàlia

Íria Medina i Carla Mijares han estat 24a i 40a respectivament

Actualitzada 15/01/2021 a les 18:34

Redacció Andorra la Vella

L'esquiadora Jordina Caminal ha aconseguit el setè lloc al supergegant dels Nacionals Júniors d'Itàlia que s'ha celebrat avui a l'estació de Passo San Pellegrino, amb l'equip femení i masculí EEBE. Caminal ha fet un temps d'1.08.94, a 1,07 de la guanyadora, la italiana Silvia Lastei, i ha quedat segona "aspirant" (any 2003-2004) amb 80,86 punts, quan tenia 102,05 en l'última llista de la FIS. Íria Medina ha estat 24a amb 1.10.16, i Carla Mijares ha quedat 40a, amb 1.11.36.



Xavi Cornella ha finalitzat 28è a 2,64 del guanyador, l'italià Aidan Marler, mentre que Bartumeu Gabriel, que ha estat 35è, ha finalitzat a 2,92. En 59a posició ha acabat Aritz Álvarez, a 3,79, Pere Cornella ha sigut 69è a 3,95 i Cerni Gil 99è a 5,56.



L'últim gegant del Nacional Júnior italià s'ha celebrat avui a Pila (Itàlia) on Jaume Núñez ha estat 41è amb 2.02.30, a 5.50 del guanyador, l'italià Alessandro Milanesi, i Iu Escabrós ha quedat en 53a posició amb un temps de 2.04.27. Joel Fonseca no ha pogut acabar la segona mànega.