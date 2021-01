La problemàtica entre un nucli de jugadors i l’actual junta de la federació segueix vigent, tot i que es podria resoldre aviat

Es mantenen ferms Alguns jugadors de la selecció absoluta d'hoquei patins es plantegen renunciar a les convocatòries. FACEBOOK

Actualitzada 15/01/2021 a les 06:28

Ivan Álvarez Andorra la Vella

Aviat farà un any que un nucli important de jugadors de la selecció absoluta d’hoquei patins va aixecar la veu davant la gestió i algunes decisions de la nova junta de la Federació Andorrana de Patinatge (FAP), encapçalada per Víctor Buen. Entre elles i una de les més importants, el nomenament de Miquel Umbert com a seleccionador en detriment de Climent Padrós. Unes discrepàncies que aviat es podran exposar sobre la taula en una reunió telemàtica que la selecció sencera mantindrà amb la junta per calmar la situació. Una reunió que, esperen, pugui aclarir moltes coses, tot i que sembla que cap de les dues parts està disposada a cedir gaire en les seves pretensions.



A final del mes de febrer, poc abans de l’esclat de la pandèmia, es va conèixer la intenció d’un grup de set jugadors del combinat absolut –Gerard i Llorenç Miquel, Carlos de Sousa, Arnau i Nil Dilmé i Adrià i Oriol Antequera– de plantejar-se renunciar a la selecció per discrepàncies amb Buen i la seva junta directiva. L’exseleccionador Climent Padrós recorda que “em vaig assabentar per un jugador que la federació no comptava amb mi i és clar que hi ha cert interès d’algú de la federació de portar aquest entrenador [Miquel Umbert] perquè és l’entrenador del seu fill”. L’exseleccionador fa referència al fet que Umbert era l’entrenador de Bernat Picanyol a l’HC Sentmenat i que el pare del jugador, Xavier Picanyol, és membre de la federació. Davant d’aquesta situació els jugadors van mostrar el descontentament i van arribar les discrepàncies. “El problema no és la designació d’Umbert, són les formes i com arriba”, apunta Gerard Miquel, el capità de la selecció. “No va ser objectivament. Portem una continuïtat en joc i resultats de molts anys amb un entrenador i, de cop i volta, es canvia la junta i es decideix dràsticament canviar-ho tot sense informar els jugadors”, destaca. Miquel subratlla, a més, que “nosaltres vam exposar el que pensàvem i si no s’intenta arribar a un acord entre tots ja coneixen les conseqüències”.



En aquest sentit, Gerard va explicar que “no parlem des de l’estiu amb el president” i “ells ens van demanar un informe que expliqués per què crèiem que no es necessitava un altre seleccionador i vam complir”. A més, el capità revela que “ens van oferir que un jugador de la selecció pogués assistir a les reunions de la federació per veure com treballaven i per comptar amb el nostre punt de vista. Vam proposar el meu germà [Llorenç Miquel] com a candidat i tampoc han fet cap reunió amb ell”, lamenta. Finalment, el capità insisteix que “el problema no és que sigui Umbert, perquè si hagués arribat d’una altra manera els jugadors no hauríem dit res”.



Enmig d’aquesta incòmoda situació es troba l’exseleccionador, Climent Padrós, que considera que “hem fet una molt bona feina amb aquests nois, arribant a la final i sent subcampions del Mundial B, i la meva intenció era continuar amb aquest grup”. En aquest sentit, l’exseleccionador subratlla que, en cap cas, mai va transmetre a cap membre de la FAP que s’estimava més no continuar”. A més, Padrós lamenta que “si la intenció de la federació era prescindir de mi el més normal o el més humà seria comunicar-m’ho i, a dia d’avui, no tinc notícies de res”. Per cloure, deixa clar que “si volen preparar un Europeu anem molt tard”, amb referència al Campionat d’Europa que s’havia de celebrar a França el juliol de l’any passat i va quedar ajornat per Covid-19. “Esperem no haver d’arribar a aquest punt [renunciar a la selecció], però hi ha d’haver voluntat”, apunta un altre jugador, Llorenç Miquel, que afegeix que “crec que la reunió serà definitiva”. El bloc de jugadors descontents confia que la junta “reflexionarà i rectificarà”, i van elaborar un informe, presentat a la junta directiva, on “no vam demanar res més que es facin les coses com s’han de fer. A l’informe s’explica per què es creu que no es tracta d’una bona idea la de trencar el projecte actual i es demana que no s’actuï per interessos personals”. Un favoritisme a l’hora d’escollir Umbert com a seleccionador que és un dels arguments de pes que els jugadors defensen.



Buen manté el silenci

El president de la Federació Andorrana de Patinatge, Víctor Buen, va declinar fer qualsevol valoració al Diari abans de la reunió programada amb els jugadors. El dirigent no va revelar si la posició de la junta havia variat o no, però sí que va comentar que “suposadament” la cimera havia d’acabar de resoldre la situació, en un sentit o un altre.