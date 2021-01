El campió de MotoGP, Joan Mir, a les Crèdit Andorrà GSeries

El pilot resident serà una de les atraccions de la G2, que tindrà un traçat diferent

Joan Mir, campió del món de MotoGP El resident Joan Mir, quan es va coronar campió del món. MotoGP

Actualitzada 15/01/2021 a les 13:34

Redacció Andorra la Vella

El vigent campió del món de MotoGP, Joan Mir, serà una de les atraccions de la G2 de les Crèdit Andorrà GSeries, que tindrà lloc demà al Circuit d'Andorra. El pilot de Suzuki i resident a Andorra competirà amb un dels GIAND de l'equip Elegant Driver i compartirà volant amb l'andorrà Ferran Naudi, assidu a les proves sobre gel de principis del 2000, però que fa deu anys que no competiex.



A la llista d'inscrits també hi són Albert Llovera i Gerard de la Casa, que repetiran la seva participació després de no tenir sort en la G1. El responsable del circuit, Àlex Bercianos, ha indicat que hi haurà variacions en el traçat de cara a la cita de demà, les quals encara estan acabant d'estudiar.