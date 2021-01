Satisfacció a l'Automòbil Club d'Andorra pels resultats del programa de joves pilots

Actualitzada 14/01/2021 a les 06:03

Marc Basco Andorra la Vella

El president de la comissió esportiva de l’ACA (Automòbil Club d’Andorra), Denis Marot, va mostrar-se satisfet per l’evolució del programa de joves pilots de l’entitat i pels resultats aconseguits pels seus integrants el 2020. Actualment en formen part quatre pilots, Raül Ferré, Edgar Montellà, Àlex Machado i des de fa pocs mesos Àlex Español. Marot va manifestar en declaracions al Diari que “els joves estan encantats i aquest ha estat un any molt bo per a nosaltres en aquest aspecte”. A més, va afegir que “tenim un molt bon planter pensant en el futur perquè joves amb títols mundials no n’hi ha gaires i nosaltres en tenim”.

En aquest sentit, Raül Ferré va aconseguir el 2020 els títols de campió d’Espanya i de campió de Catalunya de muntanya, mentre que Àlex Machado va proclamar-se campió del Món de kàrting al Campionat Super Rok.