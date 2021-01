El MoraBanc cau contra l'Unics Kazan a l'estrena del Top-16 (66-73)

El MoraBanc Andorra cau contra l’Unics Kazan a l’estrena del Top-16 en un matx decidit al final

Actualitzada 14/01/2021 a les 06:30

Marc Basco Andorra la Vella

El MoraBanc Andorra va encetar el Top-16 de l’Eurocup amb derrota per 66 a 73 contra l’Unics Kazan i va sumar la sisena desfeta seguida. Els tricolors van deixar-ho tot i van notar-ho al tram final, quan es van veure condemnats per la falta d’energia i, sobretot, per la qualitat del rival. El pitjor, però, no va ser només la derrota, sinó una nova lesió, en aquest cas de Palsson, que va fer-se mal al turmell després d’una falta d’Okaro White.



El duel no va arrencar gaire bé per als tricolors, ja no només per la pèrdua de l’islandès ben aviat, sinó perquè es van carregar de faltes ràpidament (els en van xiular tres en menys d’un minut), i van veure com l’Unics feia gala de la seva fortalesa física. Defensa forta i pólvora en atac amb el nom de John Holland i Isaiah Canaan, amb tres i dos triples, respectivament, feien distanciar-se els russos, però el MoraBanc resistia amb l’encert també de Hannah a la línia exterior, i amb la contundència sota l’anella de Parakhouski, que tancava el primer quart amb un 16 a 21.

Un 4 0 de sortida amb quatre punts seguits d’Oriol Paulí apropava el MoraBanc a només un punt, però contra un rival com l’Unics si et despistes un instant ho pateixes, i això els va passar als tricolors, que van veure com en un tres i no res els russos se n’anaven vuit amunt fins que Tyson Pérez, que reapareixia ahir, va aturar la sagnia amb un triple. I de parcial a parcial, i els homes d’Ibon Navarro van capgirar el marcador gràcies a dues accions de Jelínek i van aguantar arribant al descans amb una diferència mínima al marcador (39-38).



La segona meitat arrencava amb un intercanvi de cops a una i altra banda que l’equip podia aguantar en primera instància. Però al final quan jugues a això contra un equip amb tant de talent el més normal es que no te’n surtis i això és el que va acabar passant. Al MoraBanc li costava generar joc davant de la zona de l’Unics i en defensa, tot i fer bones accions, acabaven sucumbint davant la qualitat individual visitant. Gairebé sense temps d’obrir els ulls els tricolors passaven de guanyar de dos punts a perdre de 13 (50-63), tot i que un triple sobre la botzina de Hannah deixava la diferència en deu punts just abans de l’últim període.



Si una cosa tenen els equips d’Ibon Navarro és caràcter i lluita, i el MoraBanc compleix aquestes qualitats i ho va demostrar posant-se de nou a un punt a falta de sis minuts i encetant un nou partit. Però de vegades amb això no n’hi ha prou i una concatenació d’errades, manca d’efectivitat al tir lliure, alguna decisió dels àrbitres i la falta d’energia que es va traduir en facilitats per als russos en el rebot ofensiu i en victòria pels visitants.



Jelínek amb 18 punts va ser el màxim anotador tricolor, mentre que Tyson Pérez, Oriol Paulí i Senglin van ser els més valorats amb 12 crèdits.



EL VESTIDOR



“HEM ESTAT A PROP, PERÒ HAN ARRRIBAT MÉS FRESCOS”

Ibon Navarro, l'entrenador del MoraBanc Andorra va assenyalar que “hem competit bé, hem fet moltes coses bé, però no ha estat suficient per guanyar”, i va afegir que “hem lluitat molt i hem estat a prop, però al final han arribat amb més frescor”. Sobre la lesió de Palsson va declarar que “pinta malament, però ja ho veurem”.



LES CLAUS



El rebot

L’unics kazan va guanyar la lluita pel rebot (37-19), però especialment sagnant va ser la diferència de captures ofensives (0-14), amb set d’aquestes a l’últim quart.



El físic

El conjunt rus va fer gala de la seva plantilla, on predomina el talent individual i, sobretot, el gran poder físic que es va traduir en el rebot i també en una defensa dura.