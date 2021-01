Els tricolors serien campions d’hivern en cas de victòria avui contra el Badalona a Prada de Moles

L'FC Andorra, amb el lideratge a tocar

Actualitzada 13/01/2021 a les 06:08

Ivan Álvarez

El Badalona s’erigeix en el més imminent escull per a l’FC Andorra en la seva cursa per acomodar-se en la zona de privilegi del subgrup 3A de la Segona Divisió B. No només això ja que, en cas de victòria aquesta tarda a Prada de Moles (17.00 h) contra l’equip badaloní, els homes de Nacho Castro es col·locarien per primera vegada en la present temporada com a líders. Un hipotètic triomf davant del Badalona, un partit ajornat el 13 de desembre de l’any passat pel brot de coronavirus que va assotar la plantilla tricolor, atorgaria, de retruc, el campionat d’hivern a l’FC Andorra un cop quedi tancada la primera volta del campionat.



La victòria sumada dissabte davant del Lleida Esportiu, amb gol de Carlos Martínez va col·locar els tricolors en quarta posició, al llindar dels llocs de play-off d’ascens a Segona Divisió A, amb 15 punts. El líder és el Nàstic de Tarragona amb 17 i, per tant, els andorrans podrien, en cas de guanyar, posar-se líders amb 18 punts. El tècnic, Nacho Castro, sempre ha defensat la filosofia de mantenir-se forts a casa com a condició sine qua non per aspirar a tot. L’Andorra aplega tres victòries consecutives a casa, totes per 1-0 (Barça B, Olot i Lleida Esportiu) i l’entrenador asturià remarca que “els resultats hi són; guanyem sent sòlids al darrere i això demostra la importància de defensar bé”. El Badalona arriba ferit després de caure amb estrèpit al Johan Cruyff davant del Barcelona B (4-0). Malgrat el resultat, Castro assegura que l’escapulat “és un dels equips del grup que més m’agrada. Té un excel·lent entrenador i domina molts registres”. El tècnic tricolor desitja la victòria per tancar la primera volta amb el lideratge a la mà, “en una posició idònia” i per “confirmar que les coses s’estan fent bé”. Nacho Castro va valorar també la reivindicació pública de més minuts que va fer el golejador Carlos Martínez dissabte passat: “Tinc una plantilla de prop de 25 futbolistes i hi ha un calendari carregat” i, a més, va afegir que “no hi ha cap problema” amb el davanter i que fa les alineacions “en funció de com veiem els jugadors i les necessitats de cada partit”.

Mickäel Gaffoor i Rubén Enri seguiran sent baixa i Martín Mantovani, tocat, tampoc entrarà en la convocatòria.