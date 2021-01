Estrena exigent

Actualitzada 13/01/2021 a les 06:00

ENQUESTA

Virtus i Unicaja, favorits pels entrenadors

ANDORRA LA VELLA. Virtus de Bolonya i Unicaja són els favorts per jugar la final de l’Eurocup segons els entrenadors. L’Eurolliga va publicar l’enquesta de meitat de temporada feta als tècnics i els italians dominen (95,8%) davant dels malaguenys (45,8%).

El MoraBanc Andorra estrena aquesta nit el Top-16 de l’Eurocup al Poliesportiu rebent l’Unics Kazan, el millor equip del grup sobre el paper, i principal candidat a classificar-se per al play-off de quarts de final. Si es compleixen els pronòstics, els russos passaran de ronda i l’altra plaça se la jugaran l’Herbalife Gran Canària, el Mornar Bar de Montenegro i els tricolors, però, de vegades, no passen les coses tal i com estan previstes, i menys en una competició tan boja com l’Eurocup. El que està clar és que el rival d’avui no és ni molt menys el millor perquè els homes d’Ibon Navarro intentin trencar la mala dinàmica a nivell de resultats, ja que els tricolors sumen cinc derrotes consecutives (tres a la Lliga Endesa i dos a l’Eurocup), i només han guanyat un dels últims deu partits que han disputat.Els tricolors són conscients de la dificultat, tal i com va admetre el tècnic ajudant del MoraBanc, David Eudal, que va assenyalar que “és un equip molt potent, amb una plantilla llarga, jugadors de talent i físic”, i va agregar que “defensaran molt fort, tenen experiència, jugadors atlètics i moltes virtuts, però els intentarem contrarestar amb les nostres armes”. A més, va afirmar que “comencem amb un rival dur, però ja sabem que ens esperen rivals duríssims”, i va cloure que “l’any passat vam començar el Top-16 amb una relliscada que vam arrossegar, i ara volem arrencar amb una victòria que ens ajudi a classificar-nos, que és el que volem”. També va referir-se al conjunt rus Artsiom Parakhouski, ex-jugador de l’Unics, que va destacar que “serà un partit molt dur contra un rival molt difícil, i per guanyar-los haurem de fer un molt bon treball durant els 40 minuts”.El duel arribarà, a més, després d’una setmana estranya que havia de ser de tres partits exigents contra Madrid, Obradoiro i Fuenlabrada, però que va acabar sent d’un sol matx per culpa de la Covid i Filomena. Aquests contratemps, això sí, han permès a l’equip poder-se entrenar amb normalitat després d’un desembre de bojos, i també ha servit per recuperar efectius. En aquest sentit, el tècnic ajudant dels tricolors, David Eudal, va manifestar que “després d’un mes brutal de competició l’equip fa una mica de reset perquè ens queden molts partits”, i va afegir que “estem vius en dues competicions i la il·lusió segueix intacta”. Un dels jugadors que ha pogut aprofitar aquesta setmana sense partits ha estat Parakhouski, qu va explicar que “no m’ha anat malament del tot no haver pogut jugar aquesta setmana perquè he pogut fer entrenaments de més qualitat. Va ser trist no jugar perquè és el que estava previst, però m’ha anat bé perquè m’he pogut seguir adaptant a l’equip”.Ibon Navarro tindrà l’única baixa per lesió de Moussa Diagne, ja que el pivot encara no té data de tornada pels seus problemes físics a l’esquena. La part bona per al tècnic basc és que té disponibles 14 jugadors després de les recuperacions de Tyson Pérez i Malik Dime (havien de jugar contra Obradoiro i Fuenlabrada, però no van fer-ho pels ajornaments dels dos partits), i haurà de descartar dos dels jugadors de la plantilla per al duel d’aquesta nit al Poliesportiu contra els russos.