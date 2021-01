Derrota del MoraBanc a l'estrena del Top-16 (66-73)

Els tricolors han donat la cara, però han perdut contra l’Unics Kazan

Actualitzada 13/01/2021 a les 21:50

Marc Basco Andorra la Vella

El MoraBanc Andorra ha iniciat el Top-16 amb derrota 66-73 contra l’Unics Kazan (rival més dur del grup) en un duel amb alternatives, i on els tricolors han tingut opcions de guanyar gairebé fins l’últim moment. La qualitat dels russos i els petits detalls, però, han acabat decantant el duel per l’equip visitant.



L’Unics ha començat marcant el triple amb un gran encert des de la línia de tres i amb una defensa intensa i agressiva, i els tricolors s’han pogut mantenir dins del matx gràcies a l’encert de Hannah i la feina de Parakhouski sota les anelles (16-21). La lesió de Palsson a l’inici ha estat la nota negativa, mentre que la part bona ha estat el retorn de Tyson Pérez. Els tricolors s’han anat ajustant en defensa i, sobretot, millorant l’encert en el triple, i han pogut arribar al descans per davant al marcador 39-38.



Després del descans els russos han començat a obrir forat des del triple i amb una defensa que complicava el joc tricolor i s’han arribat a situar 13 punts per davant (50-63), tot i que un triple final a tauler de Hannah ha deixat la diferència en deu punts (53-63). Els tricolors s’han arribat a posar a un punt (64-65) a sis minuts pel final, però els petits detalls i la qualitat visitant s’ha acabat imposant i l’Unics s’ha endut la victòria.