Debat sobre l'edat per ser professional

Una esmena presentada pel PS demana endarrerir-la als 16 anys i no als 15

El Partit Socialdemòcrata va presentar tres esmenes al Projecte de Llei d’esports electrònics, de les quals destaca la d’endarrerir l’edat per ser jugador professional d’e-sports als 16 anys, i no pas als 15 tal i com preveu el Projecte de Llei d’esports electrònics. El conseller general socialdemòcrata, Roger Padreny, va justificar-ho assegurant que “creiem que amb 15 anys el menor està en una etapa escolar obligatòria i això no ho veiem compatible amb una activitat professional als esports electrònics”.



El grup socialdemòcrata també va presentar una esmena perquè totes les sancions que s’imposin si entra en vigor la llei es destinin