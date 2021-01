Valor a l'alça

La cotització de les plantilles de la Lliga Multisegur se situa actualment en 8,15 milions

El futbol nacional i el nivell de la Lliga Multisegur Assegurances està evolucionant al llarg dels últims anys, com demostren diverses dades, com ara el valor de mercat de la competició, els equips i els jugadors. Segons la web especialitzada en economia esportiva Transfermarkt, la lliga nacional té actualment un valor de mercat global de 8,15 milions d’euros, la xifra més alta de les últimes temporades. Es tracta d’un portal web amb seu a Alemanya, que és una referència per als aficionats al futbol i que calcula el valor de mercat en funció d’aspectes com l’edat, el potencial de futur, la posició, el rendiment actual als clubs o la trajectòria dels futbolistes en qüestió.



Seguint totes aquestes dades, s’estableix que la Lliga Multisegur té un valor de mercat de 8,15 milions d’euros, lluny, lògicament, de les primeres divisions d’Espanya (4.800 milions) o Anglater­ra (8.900 milions d’euros), o fins i tot la de Kosovo (28 milions d’euros), però per damunt de competicions de països similars. La màxima categoria de San Marino, per exemple, té un valor de mercat de 5,20 milions d’euros, o la de Gibraltar de quatre milions.



Segons aquestes dades, l’equip del país amb un valor de mercat més alt a la plantilla és l’FC Santa Coloma, amb 1,73 milions d’euros, seguit per l’Atlètic Escaldes, que enguany ha fet una aposta per classificar-se per Europa i que té un equip valorat en 1,63 milions. A la part baixa, la Penya Andorra (500.000 euros) i el Carroi (300.000 euros) són els equips amb un menor valor de mercat. Pel que fa als noms propis, aquesta classificació la lidera el porter de l’Atlètic Escaldes Àlex Ruiz, amb una llarga trajectòria a equips espanyols de Segona B i Tercera, que té un valor de mercat de 250.000 euros, mentre que el davanter de l’Inter Escaldes internacional amb la selecció xilena sub-20 Nico Medina el té de 225.000 euros. El tercer lloc és compartit pel defensa de l’FC Santa Coloma Andreu Ramos i el davanter de l’Atlètic Escaldes Excequiel Vázquez.