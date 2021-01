Gutiérrez no acaba la primera mànega de la Copa del Món de Flachau

Bartumeu Gabriel és 21è al gegant FIS de Flaine

Mireia Gutiérrez, a punt per tornar Mireia Gutiérrez, en una Copa del Món anterior. AGENCE ZOOM / H. B.

Actualitzada 12/01/2021 a les 19:22

Redacció Andorra la Vella

Mireia Gutiérrez no ha pogut assolir la segona mànega a la Copa del Món de Flachau (Àustria). L'esquiadora andorrana no ha finalitzat la primera baixada després de sortir recta en una de les portes, quan estava cap al final de la baixada, i s'ha quedat fora de les 30 millors.



D'altra banda, Bartumeu Gabriel ha acabat 21è al segon gegant FIS de Flaine (França), en el qual Xavi Cornellà ha sigut 47è i Jaume Núñez 96è. Àxel Esteve era 12è a la primera mànega però no ha completat la segona.



A més, avui s'han disputat s’han disputat dos supergegants FIS a l’estació italiana de Santa Caterina Valfurvan, en els quals Matías Vargas ha estat el més destacat amb una 19a i una 44a posició.