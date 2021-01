Vicky Jiménez cau a la prèvia de l'Open d'Austràlia

Actualitzada 11/01/2021 a les 06:22

Redacció Dubai

Vicky Jiménez Kasintseva va caure eliminada a la primera ronda prèvia de l’Open d’Austràlia absolut després de perdre per un doble 6-4 contra la turca Cagla Buyukakcay, actual número 178 mundial. La jove tenista va donar la cara en tot moment tot i la derrota, i fins i tot va tenir opcions per acabar enduent-se la victòria i passar a la següent fase.

D’inici, Jiménez Kasintseva va arrencar trencant el servei a la seva rival, però la turca va respondre amb la mateixa arma. L’andorrana va poder agafar un petit avantatge (2-4), però la seva rival va acabar remuntant a la primera mànega fins al 6-4 final. Al segon set, Cagla Buyukakcay va començar molt millor i es va situar 3-0, Jiménez va igualar el partit a tres jocs, però la turca es va acabar adjudicant el set per 6-4 i va certificar el triomf al partit.

El pare i tècnic de Vicky Jiménez, Joan Jiménez, va manifestar que “ha estat un partit molt igualat i hem tingut oportunitats”, i va cloure que “marxo amb bones sensacions perquè veig que la Vicky amb 15 anys té un nivell espectacular”.

De la seva banda, la resident Georgina García va passar ronda després de guanyar 6-0 i 6-0 la russa Anastasia Zakharova.