Jana Galabert, tercera classificada cadet a l'Open Internacional

Actualitzada 11/01/2021 a les 06:27

Els patinadors del país van poder tornar a la competició gairebé un any després amb la disputa del Campionat Internacional al pavelló Joan Alay, que va reunir una seixantena de competidors dividits en dues jornades, dissabte a la tarda, i ahir al matí.



Seguint els protocols del Govern, només van poder participar-hi esportistes majors de 14 anys, i va haver-hi representació de set clubs catalans, a més de sis competidors del Principat.



Entre els representants de la FAP, el millor resultat va ser per a Jana Galabert, que va pujar al tercer lloc del podi cadet, mentre que Brenda Luque, en infantil, i Èric Barbeitos, en cadet, van ser quarts. Per últim, Aroha Benet va acabar cinquena a la categoria júnior-sènior. D’altra banda, Esther Llobet va ser sisena entre les júnior-sènior, mentre que Aina Valina va ocupar la mateixa posició, però en aquest cas entre les cadets.