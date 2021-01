El MoraBanc queda 'atrapat' a Fuenlabrada i tornarà avui cap al país

Actualitzada 11/01/2021 a les 06:24

El MoraBanc Andorra tornarà avui al país des de Fuenlabrada, on ha hagut de passar el cap de setmana sencer a causa de la tempesta Filomena, que va impedir als tricolors retornar cap al Principat dissabte o durant la jornada d’ahir un cop suspès definitivament el partit contra l’Urbas Fuenlabrada.



A causa del temporal, les comunicacions des de la capital d’Espanya, tant en avió com en tren, no estaven operatives i finalment durant la jornada d’ahir l’autobús de l’equip va desplaçar-se cap a Fuenlabrada per recollir l’equip i emprendre aquest el viatge de tornada per carretera cap a Andorra.



Els d’Ibon Navarro van poder entrenar-se dissabte i ahir al Fernando Martín de Fuenlabrada per preparar la següent cita del calendari: l’estrena al Top-16 de l’Eurocup de dimecres contra l’Unics Kazan.