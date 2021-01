Yann Le Potier i Àlex Español van guanyar a les altres categories

José Cohete Suárez va ser el vencedor de la primera cursa de les Crèdit Andorrà GSeries en la categoria reina (Giand). El pilot asturià va imposar-se a l’última volta a Nil Solans per acabar pujant al graó més alt del podi, mentre que la tercera plaça va ser per a Gil Membrado, amb només 13 anys.



Entre els side by side, la lluita pel triomf va ser cosa dels germans Le Potier, amb victòria per Yann davant d’Erwan, mentre que el podi el va tancar Franck Cabaner. Aquesta categoria va comptar amb dos participants de luxe, el pilot de MotoGP, Àlex