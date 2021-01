I nstal·lacions de luxe per al futbol

La Federació Andorrana de Futbol té pràcticament enllestit el nou complex esportiu a la Bòbila de la Massana, que comptarà amb un camp de futbol, un de futbol de set i un poliesportiu. A principis de setmana s’espera que el comú entregui la llicència de fi d’obres.

Actualitzada 10/01/2021 a les 06:00

La Federació Andorrana de Futbol té pràcticament enllestits els treballs del nou camp de futbol situat a la Massana, i la previsió és que es pugui estrenar en un curt període de temps. L’únic aspecte que falta perquè es pugui utilitzar és la llicència de final d’obra que ha d’atorgar el comú massanenc, i que està previst que arribi dilluns o dimarts. Un cop el centre d’entrenament estigui operatiu, acollirà partits de la lliga nacional, tornejos de seleccions de categories inferiors, així com entrenaments dels diferents clubs del país.



El nou centre d’entrenament compta amb unes instal·lacions de luxe, on destaca una gespa calefactada que farà que no s’hagin de suspendre partits per la neu. Aquest sistema, però, encara no es pot utilitzar fins que la FAF no tingui la llicència de final d’obres, i és per això que aquesta setmana alguns operaris retiraven la neu que havia caigut sobre el terreny de joc. El nou complex compta amb un camp de futbol de mesures reglamentàries i amb una graderia per a 550 espectadors, un camp petit de futbol de set, així com un petit poliesportiu amb una pista i amb serveis complementaris com una cafeteria, sales pel personal d’administració i també una gran zona de gimnàs que podrà ajudar els futbolistes dels diferents equips a posar-se en forma i completar els entrenaments que es realitzin sobre la gespa.



El terreny es troba a la zona de la Bòbila, a la sortida de la Massana en direcció a Arinsal, i la despesa de la construcció s’ha sufragat amb el suport de la UEFA i de la FIFA. A més dels camps i la pista poliesportiva hi haurà un aparcament amb capacitat per a 60 vehicles. En total, el complex té uns 13.000 metres quadrats, i més de 26 quilòmetres de canonades per a la calefacció que s’ha instal·lat sobre la gespa dels camps de futbol i futbol de set.



Paliar el dèficit de Camps

El principal objectiu d’aquesta nova instal·lació és descongestionar altres camps del país, ja que la majoria tenen una ocupació gairebé completa degut al nombre d’equips tant sènior com de base. En aquest sentit, el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, va lloar el paper de la FAF en declaracions al Diari, i va manifestar que “tot el que sigui invertir en instal·lacions esportives per al país és beneficiós”, i va afegir que “la demanda existeix i no són infraestructures que es fan perquè sí, si no que es fan i l’endemà estan plenes”.



En aquest sentit, Justo Ruiz va assenyalar al Diari que “estic segur que aquesta serà una instal·lació que descongestionarà altres camps que estan gairebé sempre plens com la Borda Mateu, el d’Ordino o Prada de Moles”. Per últim, el secretari d’Estats d’Esports va cloure que “la Lliga Multisegur Assegurances cada cop s’està professionalitzant més i aquest és el camí. Els equips entrenen més i necessiten més instal·lacions i un camp així serà molt benvingut”.