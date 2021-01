Tret de sortida a les Crèdit Andorrà GSeries amb una participació de luxe

Actualitzada 09/01/2021 a les 06:48

Redacció El Pas de la Casa

El Circuit d’Andorra-Pas de la Casa acollirà avui el tret de sortida d’una nova edició de les Crèdit Andorrà GSeries, marcada per una participació de luxe i per l’excel·lent estat del traçat per rebre la prova inaugural d’aquesta temporada. El certamen seguirà el mateix protocol sanitari que es va fer durant el Trofeu Andros i tots els participants hauran de passar una prova TMA fins poder entrar a les instal·lacions del circuit.

Pel que fa a la competició, la categoria reina, els Giand, tindrà una alineació de luxe amb Xevi Pons, Miquel Socías (els dos últims guanyadors del campionat), Cohete Suárez, Gerard de la Casa, Albert Llovera o Nil Solans. En dues rodes motrius destaquen Àlex Espanyol (subcampió l’any passat) o Ramón Cornet, mentre que en side by side no faltarà el vigent campió, Cyril Ferrei. Per últim, en la competició de motos, els Ice Gladiators, Cristian España no faltarà a la cita i buscarà reeditar el títol.