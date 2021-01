L'FC Andorra afronta un duel directe contra el Lleida pendent de la neu i el terreny de joc

Actualitzada 09/01/2021 a les 06:45

Redacció Andorra la Vella

L’FC Andorra rep aquesta tarda (17.00 h) el Lleida Esportiu en un duel directe per seguir aspirant a les tres primeres opcions que donen possibilitats de lluitar per l’ascens a Segona Divisió. El duel estarà marcat per les condicions que pugui tenir el terreny de joc després de les nevades, tot i que el tècnic, Nacho Castro, va admetre que “nosaltres no ho podem controlar i ens centrem a treballar bé”.



Els tricolors tindran les baixes de Rubén Enri i Mickael Gaffoor, i Miguel Loureiro, tot i que va començar a entrenar amb el grup, és dubte i podria entrar a la convocatòria. Sobre el rival, l’entrenador asturià va assegurar que “són tres punts molt importants”, i va afegir que “el Lleida Esportiu és un equip amb molta experiència i molt competitiu, i també molt perillós en l’estratègia”.