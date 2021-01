Ajornat el partit del Fuenlabrada amb el MoraBanc

El duel s’havia posposat per demà, peró tampoc es disputarà

Actualitzada 09/01/2021 a les 14:03

Marc Basco Andorra la Vella

L'ACB ha ajornat definitivament el duel entre Fuenlabrada i MoraBanc Andorra que s'havia de disputar avui en primera instància, i que va ser posposat a demà.



El conjunt madrileny havia detectat un positiu per Covid-19, i va realitzar nous tests, però a causa del temporal Filomena els resultats no podien estar disponibles avui i es va optar per moure el duel a demà. Aquest migdia, però, l'ACB ha confirmat l'ajornament del duel a causa de les conseqüències de la tempesta.