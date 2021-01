La primera prova del jove corredor amb la marca Vall Banc Motor Sport serà demà a les GSeries

VallBanc patrocinarà el pilot Àlex Español El pilot Àlex Español amb el nou patrocini de VallBanc VallBanc

Actualitzada 08/01/2021 a les 13:39

Redacció Andorra la Vella

El pilot de ral·lis Àlex Español i el seu equip correran a partir d'ara sota el nom Vall Banc Motor Sport durant tota la temporada 2021. El primer esdeveniment del jove corredor amb aquesta marca serà demà, amb les GSeries que tenen programades competicions per als dies 9, 16 i 30 de gener i 8 de febrer, així com a la Copa promoció de la Federació Catalana d'Automobilisme, dos ral·lis del campionat d'Espanya, un a Portugal i un altre que es disputarà a territori andorrà. "Sé que la competència és molt forta, però volem aconseguir uns bons resultats"



Español ha subratllat que "és un orgull" que una entitat com Vall Banc doni suport als joves del país i que "estic molt content de l'oportunitat que em genera aquest patrocini". El director general de Negoci de VallBanc, Sergi Martín, també s'ha mostrat satisfet amb el patrocini i el suport al pilot i ha destacat que "és un orgull lluir el nostre nom amb un equip capitanejat per un jove talent com el Sito que reuneix grans aptituds com són les de ser disciplinat, competitiu i perfeccionista".