Un membre té Covid i ha obligat a aïllar la resta de l'equip

Actualitzada 08/01/2021 a les 19:08

Marc Basco Andorra la Vella

El duel que ha de disputar demà el MoraBanc Andorra a Fuenlabrada està ara mateix en l'aire per l'aparició d'un positiu al conjunt madrileny. En els tests previs al duel, un membre de l'equip ha donat positiu i això ha obligat a aïllar a l'afectat, que és asimptomàtic, i a la resta de l'equip, que s'ha repetit les proves diagnòstiques. Un cop es coneguin els resultats d'aquests nous tests, previsiblement demà al matí, se sabrà si es pot disputar o no el duel, que està previst per les 20.45 hores.



El MoraBanc Andorra ha sortit aquesta tarda cap a Madrid amb les novetats de Tyson Pérez i Malik Dime, que tornen a una convocatòria, i l'absència de Sergi García.