La FAF tanca un acord amb la família Reig, propietària dels terrenys del Càmping Internacional per als propers 25 anys

La federació farà un nou camp a Encamp per ser l'Estadi Nacional La zona dels terrenys del Càmping Internacional, a Encamp, acollirà el futur Estadi Nacional que impulsa la FAF. ARXIU

Actualitzada 07/01/2021 a les 06:11

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) ha arribat a un acord amb els propietaris dels terrenys del Càmping Internacional d’Encamp per construir un nou camp. L’ens ja ha signat un acord per als propers 25 anys amb la família Reig, propietat del terreny –de 19.000 metres quadrats–, per llogar l’espai. L’acord d’arrendament recull un preu fix per als primers 10 anys i cada cinc anys la quantitat podrà ser modificada si així es decideix en les reunions programades entre les dues parts per a tal efecte. Unes converses per tancar l’acord de lloguer amb la propietat que ja es trobaven molt coll avall des de poc abans de l’esclat de l’operació Cautxú i, per aquest motiu, es van mantenir en stand by fins l’actual reactivació de fa unes setmanes.



En principi, la previsió apunta que aquest estiu ja es puguin adjudicar les obres per començar a edificar el nou camp, atenent un pla que abraça tres fases. La primera seria d’una infraestructura d’entre 1.500 i 2.000 espectadors, a la segona hi hauria una ampliació i a la tercera fase s’acabaria l’obra amb un aforament proper a les 6.000 persones. Tot i aquest pla, la federació no descarta que les fases es puguin avançar i depenent dels costos es faci l’estadi en menys temps. La FAF ja ha enviat a la UEFA el dossier amb el projecte definitiu, amb el cost total de l’obra i altres observacions. Ara caldrà esperar fins al mes de març, que serà quan la Comissió d’Estadis de l’organisme estudiarà els projectes i els plans de construcció i traslladarà a la federació andorrana si, com tot sembla indicar, la petició és acceptada. En aquest cas, s’espera que a l’estiu, el mes de juny o juliol, es puguin adjudicar les obres, pel que fa a la primera fase de la construcció. La FAF no amaga que l’edificació d’aquest nou camp és una de les ninetes dels ulls de l’actual junta directiva encapçalada per Fèlix Àlvarez. L’ens vol que aquest futur recinte sigui el nou Estadi Nacional en un curt termini de temps i que, a més, signifiqui seguir treballant per cobrir el dèficit de camps de futbol que encara hi ha al país, tenint en compte “que comptant la base, competeixen 100 equips” al Principat. Per a la FAF encara hi ha carència d’instal·lacions tenint en compte la demanda –Prada de Moles, Alàs, Ordino i els dos de la Borda Mateu–.



D’altra banda, avui hi ha prevista una reunió entre la federació i el comú de la Massana per rebre la llicència de fi d’obra del camp que està gairebé enllestit a la parròquia massanenca, a la Bòbila. En principi, a finals de la setmana que ve, la FAF espera rebre el vistiplau de la corporació.

#1 Palau de gel 2.0

(07/01/21 07:17)