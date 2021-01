Irineu Esteve acaba 25è als 15 km persecució i manté la 18a plaça de la general del Tour d'Ski

Actualitzada 07/01/2021 a les 06:52

Redacció Toblach (Itàlia)

Irineu Esteve va finalitzar en la 25a posició, la 31a plaça de l’acumulat dels dos dies, als 15 km persecució que es van disputar ahir l’estació italiana de Toblach. Esteve, amb aquest resultat –37’57”8, a 3’24”9 del vencedor, el rus Alexander Bolxunov– aconsegueix mantenir el 18è lloc a la general del Tour d’Ski, a 5’46” del mateix Bolxunov. Irineu viatja ara a Val Di Fiemme, on ha de participar en les tres curses que resten de la competició.



D’altra banda, la FAE va comunicar el positiu per coronavirus de Joan Verdú. L’andorrà havia de participar, juntament amb Matías Vargas, en el supergegant FIS que se celebra a Chatel (França). Verdú, que es troba bé, haurà de mantenir-se confinat entre 10 i 14 dies i el seu objectiu és arribar en forma i competitiu a les Copes d'Europa de gegant de Folgaria (Itàlia), previstes per als dies 22 i 23 de gener.