La direcció esportiva de l’FC Andorra anirà al mercat d’hivern i estudia la contractació d’un extrem polivalent

Volen un davanter La plantilla tricolor porta uns dies preparant el primer partit de l'any, el que l'afronta avui al Prat al Municipal Sagnier. FC ANDORRA

Actualitzada 06/01/2021 a les 06:44

Ivan Álvarez Encamp

L’FC Andorra treballa en la incorporació d’un futbolista en el mercat d’hivern. La finestra, que va quedar oberta dilluns i que anirà fins a l’1 de febrer, contemplarà el reforç d’un jugador per a l’equip tricolor a la part ofensiva. Tot i que la direcció esportiva ja tenia gairebé decidit anar al mercat, la rescissió del contracte d’Isma Cerro –que ha signat pel Guijuelo– ha acabat per precipitar l’elecció. La cúpula de l’entitat tricolor busca, principalment, un extrem amb bona capacitat en l’un contra un però que, en cas de necessitat, també pugui actuar pel centre o a cama canviada. És a dir, el regal perfecte que l’FC Andorra demana als Reis Mags és un atacant polivalent i que marqui la diferència. Dintre d’aquesta recerca, el director esportiu, Jaume Nogués, porta un temps pentinant el mercat i té subratllats a l’agenda alguns futbolistes de Segona Divisió A que no estan gaudint de gaires oportunitats en els seus equips i que podrien arribar cedits fins a final de temporada.



Avui, contra el Prat

En el vessant competitiu, els homes de Nacho Castro disputen aquest migdia (12.00 hores) el primer dels dos partits ajornats pel brot de coronavirus que va assotar la plantilla. Serà amb l’AE Prat, al Municipal Sagnier, amb la voluntat d’anotar-se la primera victòria de l’any i seguir alimentant els moviments a la zona noble de la classificació. L’enfrontament amb l’equip potablava, el cuer del subgrup A, és el primer dels quatre que ha de disputar l’FC Andorra en dotze dies. “Són quatre partits que ens diran on som a final de temporada i ens hi juguem molt”, va reconèixer un dels capitans de la plantilla, Rubén Bover. El tècnic, Nacho Castro, va explicar que l’equip està “en una dinàmica positiva, però tenim un calendari exigent que afrontem amb moltes ganes i més coneixent la situació en la qual estem a la classificació”, en clara referència a la possibilitat de col·locar-se líder en cas de sumar les victòries davant els pratencs i el Badalona, els dos partits ajornats. De l’AE Prat, Castro va destacar que “competeixen molt bé, encaixen poc i sempre té marcadors molt ajustats” i va afegir que el que està fent els darrers anys l’equip de Pedro Dólera “té molt mèrit”.



Pel partit contra els pratencs, Loureiro torna a la convocatòria un cop recuperat de la seva lesió i Hector Hevel, després de reaparèixer a l’Hospitalet, podria ser titular. Gaffoor i Ruben Enri no han viatjat i seran baixa.