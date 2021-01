Vicky Jiménez ja treballa a Dubai de cara a les classificatòries de l'Open d'Austràlia sènior

Actualitzada 06/01/2021 a les 06:45

Ivan Álvarez Andorra la Vella

Vicky Jiménez Kasintseva va fer ahir la primera sessió de treball a Dubai (Emirats Àrabs) per preparar la qualy de l’Open d’Austràlia, que tindrà lloc a partir del diumenge 10. La tennista andorrana va arribar el dia 4 i després de passar els tests pertinents i obligats per la situació sanitària es va poder entrenar per primer cop. Jiménez es troba bé i afronta amb moltes ganes aquesta fase de classificació. Les autoritats van introduir nombrosos protocols per contrarestar la pandèmia de coronavirus i un va ser que la qualy es disputés a Dubai per, d’aquesta forma, evitar l’aglomeració de les tennistes. A la qualy del primer Grand Slam de la temporada també hi serà present la resident Georgina García. Després agafarà un vol directe amb destinació Melbourne per ingressar a la bombolla, on haurà de passar catorze dies de quarantena. García participarà en dobles.