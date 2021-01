Cande Moreno es classifica en 66a posició en la primera cursa després del coronavirus

Actualitzada 05/01/2021 a les 06:37

Redacció Zinal (Suïssa)

Cande Moreno va acabar en 66è lloc a la Copa d’Europa de velocitat femenina, que se cita fins avui a Zinal (Suïssa). En la primera competició després de patir Covid, l’esquiadora andorrana va marcar un temps d’1’14”93, a 3”63 de la guanyadora, la suïssa Stephanie Jenal, que es va imposar amb un temps d’1’11”30. Moreno, sorpresa, va explicar que “és un resultat que no m’esperava, per a res, perquè la pista estava bé, la neu molt bé, amb sol i les condicions eren molt favorables.” L’andorrana lamentava que “realment no he fet cap errada gran, i penso que he esquiat bé. No he fet res com per estar tan endarrere. Era una pista fàcil, i no entenc gaire el meu resultat”.