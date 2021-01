Adeu a la Copa (69-75)

El MoraBanc Andorra cau davant el Reial Madrid i s’acomiada de qualsevol opció matemàtica d’accedir a la fase final del torneig

Actualitzada 05/01/2021 a les 06:14

Ivan Álvarez Andorra la Vella

Ningú pot negar al Madrid la condició d’equip hegemònic i de grup irresistible, però el MoraBanc Andorra va tenir a la mà l’oportunitat de rematar un abnegat i afanyós exercici per tornar a mullar l’orella a tot un transatlàntic. El Madrid va saber desxifrar que potser escollint les acceleracions, amb Alberto Abalde –20 punts– i tenint més folre, li podia arribar. Derrota i adeu a qualsevol opció matemàtica d’accedir a la Copa del Rei (69-75).



Va descarregar una ràfega de set punts Abalde per donar la benvinguda al partit, amb un Madrid imperatiu a la pintura (4-9) i amb un MoraBanc Andorra carregant dubtes en la tasca de dificultar la creació blanca. L’equip tricolor traçava poruc les excursions per conquerir l’anella del Madrid i l’encert des del perímetre permetia als de Laso començar a marcar territori (10-16) amb un embogit Abalde, signant de 15 punts a la primera mànega. Navarro va cridar el grup a capítol per redefinir el guió, explotar més el joc dels interiors i cargolar la defensa. Gielo i Paulí van intentar vernissar el parcial a la primera aturada, entelat al final pels tirs lliures de Carroll (17-23). Abraçava el MoraBanc la intenció de mantenir viu el partit amb un parcial de 6-0 de sortida al segon acte, un Tunde agressiu i el pas endavant en defensa, sobretot, a l’hora d’incomodar els moviments de Reyes (23-23) quan va trepitjar el parquet per oxigenar les cames de Tavares. La disparitat de criteri en el decret d’algunes faltes feien arrufar el nas als tricolors, que mantenien les constants vitals i feien nedar el Madrid per aigües tèrboles (30-33). Tot i això, al MoraBanc li costava discutir el domini en la zona, conscient de la carència de centímetres, i Thompinks també aconseguir regnar. La treva de vestidors deixava la sensació que el grup de Navarro estava obligat a exigir-se més i a atendre les opcions reals de poder tornar a ficar mà al Madrid (32-37). Va arrencar el tercer acte amb un nou cop d’Abalde en forma de bingo i amb el llast de la fugida de la inspiració des de fora dels tricolors –4 de 19 intents en aquell punt–. Un dèficit que evidenciava que l’equip havia de canviar la fórmula per trobar les vies d’aigua dels blancs (39-42) tenint en compte que les opcions seguien intactes. Perquè el Madrid no es mostrava plàcid. Renegava, no aconseguia treure la cadena als tricolors ni agafant tres rebots consecutius en una mateixa jugada. L’ocasió es tornava a presentar ben pintada i sense veure la millor versió del grup de Navarro (47-48) a poc més d’un minut d’afrontar la mànega definitiva. Amb tot obert, els tricolors destapaven el darrer quart amb un 6-2 de sortida (53-53) amb dues dianes de Hannah i Jelinek, replicat per un parcial de 0-8 del Madrid que va obligar Ibon a aturar la inèrcia. Necessitava l’equip espolsar-se l’ansietat i els dubtes acumulats per fer un cop de volant però calia trobar un sonall per curtcircuitar l’equip madridista, que assolia el seu avantatge més ampli (55-66). Un coixí que els de Laso van ampliar amb el fusell de Carroll i Causeur i amb els calfreds del MoraBanc Andorra que, tot i veure’s orfe a l’hora de trobar bons llançaments i d’una seqüència de punts que els permetés poder-se reconnectar, no va decidir deixar de percutir.



EL VESTIDOR

"HEM DE TORNAR A TROBAR-NOS"

L’entrenador del morabanc andorra va manifestar que “al primer quart ens ha marcat la defensa que li hem fet a Abalde. Li hem deixat entrar molt fàcil i ha fet 15 punts”. Navarro va afegir que després “ens hem ajustat una mica i hem sabut controlar bé Tavares i hem mostrat un bon nivell defensiu”. El tècnic va comentar que l’equip arriba cansat físicament a aquest punt del curs i va destacar que era necessari “retrobar-nos i poder recuperar l’espurna per tornar al nostre millor nivell”.