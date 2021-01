Cande Moreno reapareix amb una 66a a la Copa d'Europa de Zinal

L'andorrana no assoleix "el resultat que esperava" en la seva primera cursa des del 9 de març del 2020

Cande Moreno ha disputat avui la seva primera cursa de la temporada a Suïssa. L'esquiadora andorrana, que no competia des del 9 de març del 2020 i tot just ve de superar la Covid, no ha assolit el resultat esperat. Ha estat al supergegant de la Copa d'Europa de Zinal, en el qual ha acabat en una discreta 66a posició amb un registre d'1'14''93 que l'ha deixada a 3''63 de la guanyadora, la suïssa Stephanie Jenal. "La veritat és que és un resultat que no m'esperava, per a res", ha indicat Moreno, que ha afegit que "realment no he fet cap errada així gran, i penso que he esquiat bé. No he fet res així com per estar tan endarrere. Era una pista fàcil, i la veritat és que no entenc massa el meu resultat". L'andorrana també ha destacat que "porto tres setmanes sense entrenar" i aquesta era la seva primera cursa després de la Covid, però ha puntualitzat que "jo estava optimista i no estic gens d'acord amb el meu resultat". L'esquiadora de la FAE tindrà demà una nova oportunitat per millorar sensacions en el segon supergegant de la Copa d'Europa de Zinal.