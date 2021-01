Barreda es perd a la primera part de l'etapa i sortirà amb més de 14 minuts de dèficit

Actualitzada 04/01/2021 a les 06:36

Redacció Bisha (Aràbia Saudita)

No va ser el dia del resident Joan Barreda al Ral·li Dakar. En la primera etapa, entre Jeddah i Bisha. El pilot d’Honda es va perdre durant la primera part de l’etapa i va acabar 22è, a 15’39” del guanyador i líder, l’australià Toby Price, que es presenta com el gran favorit. Barreda sortirà avui amb un dèficit de 14’35” respecte al líder. Pel que fa als altres dos residents en motos, Sam Sunderland i Adrien Van Beveren, van tenir una millor actuació i van ser 4t i 13è, respectivament. En cotxes, 16è lloc per a Cyril Despres i Michael Horn i en camions, Jordi Ginest, amb els seus companys Marc Dardaillon i Loris Bllot van acabar en 40a posició. Avui, segona etapa de 685 km.