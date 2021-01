El comú d'Encamp invertirà un milió d'euros en el Complex Esportiu

La intenció de la corporació és fer la instal·lació “tan atractiva” com la del Pas de la Casa

Actualitzada 03/01/2021 a les 06:43

El comú d’Encamp té la intenció de potenciar el Complex Esportiu i d’introduir millores que situïn la instal·lació, “al nivell d’atracció” del Poliesportiu del Pas de la Casa, tal i com va assenyalar en declaracions al Diari, la cònsol major encampadana, Laura Mas. Per aconseguir-ho, la corporació destinarà una partida del pressupost d’un milió d’euros a millorar la infraestructura, no ens podem oblidar que, va assenyalar Mas, “hem de ser competitius també quant a les nostres instal·lacions esportives”. En aquest sentit, la cònsol va explicar que “és cert que al Pas de la Casa tenim unes instal·lacions que tothom queda realment al·lucinat, però hem d’apostar per estar al top a nivell d’instal·lacions”.



Per tant, aquest 2021 “tindrem unes inversions de prop d’un milió d’euros al poliesportiu d’Encamp destinats a la recepció, un nou gimnàs amb nova ubicació i amb unes vistes similars a les que tenim al Pas de la Casa” va assegurar Mas. A més, la mandatària encampadana va comentar que “acostumem a ser un epicentre de les estades de clubs esportius molt importants” i que la corporació treballa per ser “realment, una destinació per a l’entrenament en alçada d’equips importants. Ja ho comencem a ser”. Mas va recordar que “no fa gaire va venir el Club Natació Sant Andreu, que té medallistes olímpics i va estar un mes i mig al Pas de la Casa. També vam tenir ciclistes de primera fila fent estades”. En aquest sentit va destacar que “tot i la pandèmia hem pogut atraure molts clubs” i que a partir d’ara volen potenciar l’arribada de més “esdeveniments tipus Spartan Race”. Finalment, Mas es va felicitar pel recent nomenament d’Encamp com Vila europea de l’esport 2020 i perquè “en plena pandèmia, que hàgim pogut arribar a desenvolupar esdeveniments d’aquest tipus sense cap mena d’incidència, és realment digne de destacar”. La distinció s’allargarà fins tot l’any 2021.