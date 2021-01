Un any amb grans cites

El 2021 esportiu al país estarà marcat pel retorn del Tour de França cinc anys després i per l’estrena de l’Andorra Multisport Festival

Actualitzada 02/01/2021 a les 06:36

Marc Basco Andorra la Vella

Després d’un any marcat per la suspensió i l’ajornament de diverses cites esportives, Andorra tornarà a acollir aquest any 2021diversos esdeveniments esportius de primera línia internacional, amb dos que sobresurten especialment: el Tour de França i l’Andorra Multisport Festival. La ronda gal·la arribarà al país per sisena vegada a la història, i ho farà, de nou, amb una triple jornada, tot i que amb un final poc habitual a Andorra la Vella i no en alt com era habitual. La 15a etapa sortirà de Céret diumenge 11 de juliol i acabarà a la capital després de pujar el port d’Envalira i el coll de Beixalís. L’endemà hi haurà jornada de descans al país i dimarts 13 la Grande Boucle deixarà el Principat amb una sortida des del Pas de la Casa per primera vegada.



L’altre gran esdeveniment de l’any serà l’Andorra Multisport Festival, fruit de l’acord entre el Govern i l’empresa Ironman. La primera de les proves serà a mitjan març amb el triatló d’hivern a Naturlandia, que serà Campionat del Món, i a l’estiu arribaran les altres quatre proves, amb curses per etapes de ciclisme en carretera i BTT, curses de muntanya en una prova que substituirà a l’Andorra Ultra Trail, i també un triatló.



Clàssics i absències

Més enllà del Tour i l’Andorra Multisport Festival, en aquest 2021 no faltaran alguns dels clàssics del país com La Sportiva Andorra Skimo, el Freeride World Tour, el Mundial de trial (tant a l’aire lliure com indoor), així com les habituals marxes ciclistes de l’estiu, la Multisegur Volta als Ports i La Purito. Aquest any, a més, Arinsal serà la seu del Campionat del Món d’esquí de muntanya amb cinc dies de competició que reuniran els millors del món.



A l’altra banda hi haurà alguna absència destacada com la Copa del Món de BTT de la Massana. En un primer moment la cursa formava part del calendari del circuit mundial, tot i que finalment no es disputarà la prova. La voluntat és que el 2022 i el 2023 hi torni a haver Copa del Món del país per preparar el Campionat del Món que es farà el 2024.



ESDEVENIMENTS MÉS IMPORTANTS DEL 2021



De l’11 al 13 DE JULIOL

TORNA EL TOUR AMB UNA TRIIPLE JORNADA

El Tour de França tornarà al país amb tres jornades. La primera serà l’arribada de la quinzena etapa a Andorra la Vella amb ascens anterior al port d’Envalira i a Beixalís, hi haurà també la jornada de descans dilluns 12 i l’endemà la ronda gal·la tornarà cap al país veí del nord amb una sortida des del Pas de la Casa. Aquesta serà la sisena vegada que el Tour de França arriba al país i ho farà després de cinc anys, amb la visita del 2016 com a darrera vegada.



20 i 21 de febrer

L’ANDORRA SKIMO OBRE EL CURS

La Sportiva Andorra Skimo serà el primer gran esdeveniment de l’any. Hi haurà quatre curses disponibles i tots els participants es realitzaran tests d’antígens de la Covid-19.



Del 20 al 26 de febrer

EL FREERIDE NO FALLA AMB LA CITA AL PAÍS

El Freeride World Tour arriba entre el 20 i el 26 de febrer a Arcalís. Enguany serà la primera prova del certamen i també hi haurà cites del circuit júnior i de qualificació.



De l’1 al 6 de març

EPICENTRE MUNDIAL DE L'SKIMO

Arinsal acollirà per primera vegada el Campionat del Món d’esquí de muntanya. En total hi haurà quatre curses durant els cinc dies de competició.



Del 19 al 21 de març

PRIMER MUNDIAL DE TRIATLÓ D'HIVERN

L’Andorra Multisport Festival arrencarà amb un plat fort, i és que Naturlandia serà la seu del Campionat del Món de triatló d’hivern amb entre 400 i 500 participants.



12 i 13 de juny

L'SPARTAN RACE SEGUEIX A ENCAMP

Encamp repetirà la nova Spartan Race, que mantindrà la sortida i l’arribada al nucli urbà, com va passar l’estiu del 2020, un canvi que va agradar als corredors.



Del 22 de juny al 4 de juliol

GRUIX DE L'ANDORRA MULTISPORT FESTIVAL

Entre el 22 de juny i el 4 de juliol es faran quatre proves del Multisport Andorra Festival: les curses per etapes de BTT i ciclisme en carretera, el triatló i el trail.



Juliol/agost

MARXES CICLISSTES PENDENTS DE DATA

L’estiu tornarà a ser època de marxes ciclistes amb el retorn de La Purito després d’un any d’absència, i la Volta als Ports, que espera recuperar la normalitat.



21 i 22 d’agost/9 d’octubre

DOBLE CITA AMB EL MUNDIAL DE TRIAL

Andorra tornarà a ser epicentre del trial, ja que hi haurà cita del Mundial a l’aire lliure a Sant Julià de Lòria, i també una prova de l’X-Trial (Mundial indoor) al Poliesportiu.