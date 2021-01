Massa càstig pel MoraBanc Andorra a Vitòria (84-67)

Un imparable Youssoupha Fall, amb 17 punts i quatre taps, decisiu en el triomf del Baskonia

Actualitzada 02/01/2021 a les 20:40

Ivan Álvarez Andorra la Vella

El MoraBanc Andorra ha perdut al Buesa Arena davant el Baskonia per 84-67, en un partit on els tricolors han ofert una millor imatge de la que assenyala el marcador final. El primer quart s'ha cordat amb un avantatge parcial de 18-23 però l'aparició del pivot francès Youssoupha Fall -17 punts, i 14 rebots, 11 defensius, i quatre taps- han resultat un escull insalvable pels d'Ibon Navarro. El cansament i el talent dels vitorians han acabat per derrotar un MoraBanc Andorra que han tingut a Jeremy Senglin -20 punts- al seu millor home i que ja espera dilluns la visita del Reial Madrid al Poliesportiu.

#1 David

(02/01/21 21:02)