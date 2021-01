Baskonia, primera aturada d'un exigent gener

El MoraBanc Andorra afronta el primer dels quatre partits en vuit dies amb la novetat de Parakoushki

Al Fernando Buesa Arena de Vitòria s’escriurà aquesta tarda (18.30 hores) el primer capítol d’un gener que farà pujada per al MoraBanc Andorra, amb aquells desnivells positius accentuats. L’equip tricolor ha d’afrontar quatre partits en vuit dies –tot i que el matx contra l’Obradoiro roman en l’aire pels casos de Covid al conjunt gallec– i el d’avui a la pista del Baskonia serà el preludi on es poden començar a resoldre les possibilitats d’accedir a la Copa del Rei de Madrid.



El grup va aterrar a Vitòria amb la novetat del recent fitxatge, Artsiom Parakoushki, tot i que no és segur