Artsiom Parakhouski reforça el MoraBanc

Actualitzada 31/12/2020 a les 06:48

PERILLA EL DUEL DEL 7 DE GENER CONTRA L'OBRADOIRO

El duel entre MoraBanc i Obradoiro previst per dijous 7 de gener al Poliesportiu està ara mateix en perill després que el club gallec anunciés sis positius per Covid-19. Durant la jornada de dimarts l’Obradoiro va comunicar un cas i dimecres, després de la segona prova, l’afectació va pujar a cinc més.



L’ACB va informar que el duel dels gallecs contra l’Estudiantes d’aquest cap de setmana serà ajornat i que el partit contra el MoraBanc queda “pendent en funció dels protocols sanitaris establerts per les autoritats”.

El MoraBanc Andorra va anunciar el fitxatge del pivot bielorús Artsiom Parakhouski fins a final de temporada. Es tracta d’un 5 de 33 anys i 2,11 metres d’alçada que prové del Tsmoki Minsk, del seu país, i que durant aquesta temporada ha fet 11 punts, 6,8 rebots i 13,4 de valoració mitjana a la VTB League (lliga amb equips de Rússia, Polònia, Kazakhstan, Estònia i Bielorússia) i a la Lliga de Campions de la FIBA.Parakhouski compta amb una gran experiència al bàsquet europeu, ja que ha tingut minuts a l’Eurolliga, sent important per a equips com l’Unics Kazan o el Maccabi de Tel-Aviv. A més, és tot un rodamon que ha tingut experiències a les lligues de França, Sèrbia, Rússia, Turquia i Israel. La temporada passada va passar-la a mitges entre l’Estrasburg i el Partizan de Belgrad.Amb l’arribada del pivot ucraïnès, Ibon Navarro podrà disposar d’un jugador gran per reforçar el joc interior després de l’afectació que està tenint l’equip a la pintura en forma de lesions. Moussa Diagne va poder disputar només un partit després de reaparèixer i es troba de baixa indefinida per un cop a l’esquena, i també estan allunyats de les pistes Malik Dime i Tyson Pérez, tots dos amb problemes físics al turmell.El nou fitxatge tricolor, Artsiom Parakhouski, va manifestar que “tot ha anat molt ràpid, tenia ganes de jugar a l’ACB i l’Andorra m’ha donat l’oportunitat”, i va afegir que “la meva última temporada no va ser gaire exitosa i aquest és un regal de cap d’any que espero aprofitar”. El reforç tricolor va destacar que “crec que estic en una bona línia i en una bona forma, però necessitaré una mica d’adaptació perquè tot és nou per mi”, i va agregar que “ja penso en l’entrenament, a conèixer l’entrenador, els meus companys”. Sobre el que pot aportar a l’equip, l’interior bielorús va cloure que “sobretot el que donaré és la meva capacitat física, així com la feina a prop de la cistella”. De la seva banda, el director general del club, Francesc Solana, va assegurar que “es tracta d’un jugador important, molt gran i que ens ha de donar consistència i contundència prop de cistella”, i va afegir que “coneix bé el joc i té experiència en l’alta competició i això ens ajudarà a ser més competitius”.