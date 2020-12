El MoraBanc fitxa al pivot Artsiom Parakhouski fins a final de temporada

Actualitzada 30/12/2020 a les 18:06

El MoraBanc Andorra ja té el desitjat reforç pel joc interior i incorpora fins a final de temporada la pivot bielorús Artsiom Parakhouski. Es tracta d'un 5 de 33 anys i 2,11 metres que prové del Tsmoki Minsk de Bielorússia, on jugava la VTB i la Champions League amb una mitjana de 11 punts, 6,8 rebots i 13,4 crèdits de valoració per partit. Abans havia jugat l'Eurolliga amb equips com l'Unics Kazan o el Maccabi de Tel Aviv, i la temporada passada va passar-la a mitges entre l'Estrasbourg i el Partizan de Belgrad.

Sobre la seva arribada, el director general del MoraBanc Andorra, Francesc Solana, ha assenyalat que "Es tracta d’un jugador important, molt gran i que ens ha de donar consistència i contundència prop de cistella", i ha afegit que "Parakouhski coneix bé el joc i té experiència en l’alta competició i això ens ajudarà a ser més competitius".