Els tricolors tanquen la primera fase de l’Eurocup amb desfeta en un partit amb alternatives

El MoraBanc Andorra va tancar la primera fase de l’Eurocup amb una derrota per 66 a 64 a Mònaco en un partit intranscendent que no es va decidir fins a l’últim instant, ja que Jeremy Senglin, que reapareixia després de la lesió, va tenir un triple per endur-se la victòria.



Els tricolors van anar a remolc des del principi a causa del baix percentatge en el tir (26 per cent de dos i 16 per cent en el triple) que deixava el marcador 16 a 12 al final del primer quart i 30 a 25 al descans. A la represa els