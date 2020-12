L’FC Andorra perd més de la meitat dels abonats per la impossibilitat d’accedir al camp

Davallada de socis Carlos Martínez a punt de rebre una pilota en el partit d'aquesta temporada davant l'Espanyol B a Prada de Moles. Fernando Galindo

Actualitzada 30/12/2020 a les 06:51

Ivan Álvarez Encamp

Un dels efectes col·laterals que a causa de la crisi sanitària ha patit l’FC Andorra és la pèrdua d’abonats. El club ha experimentat una davallada de més del 50 per cent dels socis aquesta temporada, una caiguda que ve determinada, sens dubte, per la impossibilitat dels aficionats de veure els partits a Prada de Moles. “Entenc que costa fer-te abonat d’un club si no pots anar al camp”, va reconèixer el director general i esportiu, Jaume Nogués. Dels prop de 1.200 socis que tenia el club la temporada passada poc més de 500 han decidit renovar el carnet.



Aquest notable descens de socis no ha agafat gaire de sorpresa els rectors de l’entitat, conscients de la dificultat que suposa engrescar els aficionats atès el context en què vivim. El club, a més, va llançar una campanya de captació de socis al setembre, condicionada per algunes facilitats que va introduir per compensar l’abonat i adaptar el carnet a la nova normativa. En aquest sentit, es van mantenir els preus de la temporada passada, es va lligar un acord amb la plataforma Footters que permet a tots els abonats tricolors viure els partits de franc i es va introduir una rebaixa del 10 per cent en la compra de marxandatge. Tot i aquestes compensacions, la campanya de socis no ha tingut el retorn esperat als despatxos de l’FC Andorra i la caiguda d’abonats ha estat prou important. A més, la possibilitat que torni el públic a Prada de Moles queda, de moment, llunyana. “Per a nosaltres tant de bo fos ja, però en la situació actual a curt termini entenc que serà complicat”, va explicar Nogués, que va afegir que “seria molt egoista per la nostra part veure que estan creixent els casos de coronavirus i que nosaltres demanéssim la tornada del públic”. Malgrat tot, el descens de socis no significa cap imprevist per a la tresoreria del club i pràcticament no tindrà cap impacte en el pressupost de la temporada. L’entitat tricolor, malgrat la Covid-19, va decidir mantenir el mateix pressupost –d’uns 1,3 milions d’euros– per a aquesta temporada i les pèrdues en concepte d’abonats i ticketing no es pot afirmar que hagin afectat gaire.



Un gener carregat

En l’àmbit competitiu, l’equip de Nacho Castro ha d’afrontar un calendari ben atapeït amb l’any nou. Durant el mes de gener, i per tal de posar-se al dia en la competició de la lliga, el conjunt tricolor haurà de disputar quatre partits en només onze dies, tres dels quals a Prada de Moles. Dimecres 6 de gener davant de l’AE Prat al Municipal Sagnier, dissabte dia 9 contra el Lleida Esportiu, dimecres 13 de gener davant el Badalona i diumenge dia 17, també a casa, contra el Llagostera, en el partit que obre la segona volta d’aquesta atípica Segona Divisió B.