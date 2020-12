El MoraBanc tanca la lliga regular de l'Eurocup amb una derrota a Mònaco (66-64)

Els tricolors han caigut en un duel boig decidit al tram final en què ha reaparegut Senglin

Actualitzada 29/12/2020 a les 21:19

Marc Basco Andorra la Vella

El MoraBanc Andorra ha tancat la lliga regular de l’Eurocup amb una derrota 66-64 a la pista del Mònaco en un duel que no tenia cap transcendència a nivell classificatori i que ha suposat el retorn de Jeremy Senglin a l’equip després de la seva lesió.



El partit ha arrencat amb les defenses manant i amb percentatges de tir molt baixos, en especial en els tricolors amb un 26 per cent en tirs de dos, i un 16 per cent des del triple, uns números que han deixat el MoraBanc amb només 12 punts al primer quart (16-12). Poc a poc els homes d’Ibon Navarro anaven pujant l’efectivitat en el tir (sense ser números especialment bons) i el duel arribava al descans 30-25.



A la represa els tricolors han mostrat la seva millor cara arribant a empatar el matx 32-32 gràcies a un triple de Paulí, i capgirant posteriorment l’electrònic gràcies a quatre punts seguits de Senglin, que reapareixia avui, i un 2+1 de David Jelínek que ha deixat el duel 40-43 al final del tercer quart.



Els monegascos han arrencat millor el tram final i han arribat a agafar cinc punts de renda (52-47), però els tricolors han pogut reaccionar i s’han posat a només un punt (56-55) a tres minuts i mig pel final. Tot i no tenir clarividència al tram final, els tricolors han lluitat fins a l’últim segon on Senlgin ha tingut un triple per endur-se la victòria (66-64).

Bandja Sy ha estat el millor del MoraBanc amb 16 punts, 7 rebots i 23 de valoració, mentre que Jeremy Senglin ha tornat a l’equip amb 4 punts (2/11 en tirs) en 18 minuts sobre el parquet.



Els tricolors coneixeran demà l’últim rival pel Top-16 entre JL Bourg, Joventut de Badalona i Unics Kazan que s’afegiran a Herbalife Gran Canària i Mornar Bar, ja confirmats. La següent ronda de la competició europea arrencarà el 13 de gener, i fins llavors els tricolors tindran quatre partits d’ACB per tancar la primera volta de la lliga i saber si es classifiquen per la Copa del Rei de Madrid.