El Dakar dels residents

Actualitzada 29/12/2020 a les 06:52

ALBERT LLOVERA I MARGOT LLBOERA, LES ABSÈNCIES

La participació del país quedarà reduïda al Dakar del 2021 només a Jordi Ginesta, ja que finalment Albert Llovera i Margot Llobera no disputaran la cursa. Llovera va decidir renunciar-hi per la situació sanitària i també pel pressupost, mentre que Llobera tampoc es podrà estrenar a la prova a l’edició del 2021.

La 43a edició del Ral·li Dakar, que arrenca dissabte a l’Aràbia Saudita amb l’etapa pròleg, escalfa motors i comptarà amb una participació destacada de residents, especialment a la categoria de motos, que s’afegirà a la presència per 31a ocasió de l’experimentat Jordi Ginesta, que conduirà un camió d’assistència MAN de l’equip Boucou. En total seran cinc participants que viuen al país i que afronten l’aventura amb diversos objectius, des de l’experiment de Cyril Despres, amb un cotxe que servirà per agafar dades per crear un vehicle que només s’alimenti d’hidrogen, fins a Joan Barreda i Sam Sunderland lluitant pel triomf a la categoria de motos, passant pel retorn d’Adrien van Beveren a la competició després de la caiguda o l’estrena del pilot de ral·lis Kris Meeke. A aquesta llista s’hi ha d’afegir David Castera, director de la prova que també viu al país i que va idear el recorregut al Principat durant el confinament.Les opcions de victòria residents passen per Joan Barreda i Sam Sunderland. El pilot espa­nyol, setè l’any passat, arriba a la cursa amb l’objectiu de “lluitar pels llocs de podi, tot i ser conscient que la rivalitat és molt gran i serà difícil”, mentre que el britànic, campió el 2017, va destacar que “el meu nivell i estat de forma estan més amunt que mai”, i va afegir que “si anem al Dakar és per recuperar el primer lloc”. També en motos, però amb uns objectius molt diferents, prendrà la sortida el gal Adrien van Beveren després de la caiguda a l’última edició que va fer que es plantegés la retirada de la competició. “Vaig arribar a pensar si seguir o no”, va explicar, i va agregar que “vull fer el Dakar per a mi, és el meu repte com a ésser humà perquè van educar-me per afrontar els problemes”.Entre els participants a les categories de quatre rodes l’objectiu de Cyril Despres serà la sostenibilitat, ja que participarà amb un Peugeot que recapti dades per al projecte Gen-Z que té com a objectiu crear un vehicle que només consumeixi hidrogen i que gua­-nyi el Dakar el 2023, un projecte ambiciós, però el pilot va assegurar que “no volem fer mig pas endavant, sinó que l’objectiu és fer un gran salt”. Per últim, el pilot del Mundial de ral·lis Kris Meeke s’estrenarà amb un buggy i va assenyalar que “estic fent les meves primeres passes, m’encanta i és fascinant.”Els participants en la prova més dura del món estan arribant a les últimes hores a l’Aràbia Saudita, on ASO (empresa que organitza la cursa i també el Tour de França) ha preparat una bombolla sanitària. Tothom que hi entri ha de dur una prova PCR negativa en origen i un cop al país s’haurà de fer un altre test per evitar qualsevol contratemps.