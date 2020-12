Consens favorable per l'aposta pels esports electrònics

Actualitzada 29/12/2020 a les 12:21

Els diferents grups polítics del Consell General així com actors econòmics com la CEA han escenificat el consens favorable a l’aposta de l’Executiu en els esports electrònics com a un element per diversificar l’economia del país durant la presentació de l’Associació Andorrana d’Esports Electrònics (AAEE) que s’ha fet aquest matí de manera virtual al Comú de la Massana. Tant els grups de la majoria com els de la minoria han destacat la iniciativa del Projecte de Llei que va presentar el Govern i que es troba actualment en període d’esmenes.

Des de l’AAEE, el seu president Sergi Segado ha destacat que els e-sports són un sector que està a l’alça, i que engloba a diferents àmbits de la societat, des dels creadors de continguts als empresaris. Entre els objectius propers hi ha organitzar esdeveniments esportius al país perquè, “Andorra té potencial per fer esdeveniments que busquin repercussió global i ho hem d’aprofitar”, segons ha explicat Segado.