Manuel Sepúlveda, central de 36 anys, ha aparegut mort al seu domicili

Actualitzada 29/12/2020 a les 12:36

Redacció Andorra la Vella

El futbol nacional està de dol per la sobtada pèrdua del jugador de l’Atlètic Amèrica, Manuel Sepúlveda. El jugador, de 36 anys, ha estat trobat mort aquest matí al seu domicili particular i, de moment, es desconeixen les causes del traspàs. Alguns clubs i entitats del país han expressat el seu condol a les xarxes socials, com ara l’Associació Andorrana de Futbolistes (AFA), el Carroi o la Federació Andorrana de Futbol.