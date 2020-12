El MoraBanc Andorra claudica a Tenerife després d’encaixar 30 punts al tercer quart, amb uns esplèndids Huertas i Shermadini

Reacció insuficient (93-81) L'extricolor Giorgio Shermadini, a la imatge, puntejat per Guille Colom, va ser un dels millors homes de l'Iberostar Tenerife. ACB PHOTO / E. COBOS

Actualitzada 28/12/2020 a les 06:46

Ivan Álvarez Andorra la Vella

Els romàntics haurien llegit el partit davant l’Iberostar Tenerife com una picada d’ullet del destí. Com una oportunitat de tancar, des de l’òptica de Lliga Endesa, aquest estrany 2020 amb un nou ball davant l’equip canari, el mateix rival d’aquell dia a Màlaga, en un dels dies en què el MoraBanc Andorra es va adonar que es podia fer gran. A l’hora de la veritat, en el moment d’arremangar-se, Gio



Shermadini (17 punts, 11 rebots i 32 de valoració) i Marcelinho Huertas (19 punts, cinc triples i nou assistències) van trencar a jugar, a borbolls, i van precintar el Santiago Martín fins al punt d’aigualir la fantàstica reacció que el MoraBanc Andorra, capitanejat per Gielo -18 punts-, va edificar per connectar-se al partit. Amb l’aportació de Palsson (15 punts) i de Hannah (10) tampoc li va arribar a l’equip tricolor que, almenys, va ser capaç de posar la por al cos als de Txus Vidorreta quan el retrovisor s’enfilava als 20 punts de desavantatge. Derrota per 93-81 en un partit en què de nou es van marcar massa les arestes i els d’Ibon Navarro van patir la versió més ciclotímica.

Shermadini va destapar l’enfrontament atiant en el joc interior -va signar els primers 9 punts del seu equip- i mostrant la superioritat a la pintura davant d’un Tunde ahir enfosquit i espès. Els tricolors, però, van saber cordar el rebot i es van concedir 13 punts després de rebot ofensiu abans del descans. El Morabanc Andorra va començar a acomodar-se i a gaudir de petites diferències però el Tenerife va aconseguir trobar la posició i l’encert des de fora (21-20). L’equip tricolor, intens i amb energia amb un gran Palsson, va recuperar el rebot en la tornada de la primera aturada i va reprendre el govern (26-32). Vidorreta devia pensar que ja n’hi havia prou i el reingrés a la pista de Shermadini es va traduir en un parcial d’11-0 per als locals (37-32) amb Marcelinho Huertas absorbint bona part del joc i un 45-40 a l’interludi que ho deixava tot obert.



La tornada de vestidors va inclinar més la pista per als canaris. A la dificultat de trobar la kriptonita de Shermadini i de Huertas es van afegir Cavanaugh i Fitipaldo per portar el Tenerife a la llavors màxima diferència, +11 (61-50), i l’obligació de Navarro de cridar l’equip a capítol per reconfigurar la situació. El MoraBanc seguia sense cobertura, llanguint i destinat a exhibir la bandera de la redempció, amb el Tenerife afusellant, i un parcial de 30-15 per cordar el tercer acte (75-55).



Gielo lidera la reacció

Als tricolors només els quedava sacsejar el panorama i deixar-se de romanços. Un parcial d’1-13 de sortida, amb Gielo al rescat, va permetre al MoraBanc sostenir les opcions quan tot pintava més magre (76-68) amb el polonès monopolitzant l’atac tricolor -12 punts i dos triples a la darrera mànega-. A falta de 5’13” un triple de Jelinek obria, definitivament i de bat a bat, la porta del partit (78-73). Una notícia fantàstica quan minuts abans s’ensumava la pèrdua de les constants vitals. Les errades en alguns balanços defensius i el preu, massa alt, de la despesa d’energia mentre s’edificava la reacció van permetre al Tenerife tornar a allunyar-se (87-79) i posar cosmètica al brutal 7-21 de parcials que fins a aquell moment amuntegava el grup de Navarro. El MoraBanc quan es va veure a -5 es va despressuritzar. Amb la llengua fora, víctima del seu propi sobreesforç, amb una rotació massa curta i davant d’un dels blocs més irresistibles de l’ACB, com és el de Txus Vidorreta, els tricolors no van tenir més remei que acabar claudicant.



EL VESTIDOR

"DUES PARTS BEN DIFERENCIADES"

Ibon Navarro, l’entrenador del morabanc andorra va reconèixer que hi va haver dues parts ben diferenciades. “A la primera hem pogut, més o menys, controlar el joc interior de Shermadini, però, al tercer quart, el 6 de 8 en llançaments de tres ens ha fet perdre una mica el control”. Navarro va explicar que al darrer quart “ens hem agafat una mica al que volíem fer i hem pogut tornar al partit amb cinc punts de desavantatge a falta de cinc minuts”. Per al tècnic “havíem de fer un partit perfecte per guanyar”.