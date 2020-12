L'FC Andorra torna als entrenaments amb la vista posada en el Lleida Esportiu

Actualitzada 28/12/2020 a les 06:44

Ivan Álvarez Andorra la Vella

L’FC Andorra va reprendre ahir els entrenaments a Prada de Moles després de l’aturada per les festes de Nadal. Un punt i seguit que ha anat bé a la plantilla tricolor per acabar de fer net, per pair la situació i per focalitzar els esforços en el proper compromís, que no arriba fins al 10 de gener quan els homes de Nacho Castro rebin a casa el Lleida Esportiu.



I és que, malgrat les dues aturades pels dos brots de Covid-19, l’eliminació a la Copa del Rei i la jornada que l’equip ha hagut de descansar, la victòria en el darrer partit de l’any natural al Municipal de la Feixa Llarga davant l’Hospitalet (0-1) deixa els tricolors en una òptima posició per atacar la zona noble de la classificació. Amb dos partits menys, contra el Badalona i l’AE Prat, ajornats pel coronavirus, l’FC Andorra afronta el 2021 sisè amb 12 punts i a només quatre punts del líder del grup -Gimnàstic de Tarragona- i del segon classificat, L’Hospitalet. “Ha estat un any dur per a tothom, ja que hem viscut una pandèmia mundial. Esperem que s’acabi el més aviat possible per començar el nou any molt millor, especialment per a l’FC Andorra”, va manifestar el central Adrià Vilanova als canals oficials de l’entitat.



Aquests més de 10 dies de marge abans de rebre el Lleida Esportiu han de servir també perquè Nacho Castro recuperi els efectius que encara romanen a la infermeria. Amb Hector Hevel ja en dansa, Gaffoor i Loureiro, haurien de poder tornar aviat a la dinàmica de grup.