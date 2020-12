Un repte dels grans

Actualitzada 27/12/2020 a les 06:49

DUES VICTÒRIES I TRES DERROTES CONTRA EL TENERIFE AL SANTIAGO MARTÍN

El MoraBanc Andorra ja sap el que és guanyar a Tenerife, ja que ho ha fet en dues ocasions. La primera va ser la temporada 2015-2016 en un final d’infart (81-83) i la segona, també amb Peñarroya a la banqueta, el curs 2017-2018, per 69-78 amb una exhibició d’Andrew Albicy i Jaime Fernández.

Gairebé sense temps per digerir l’àpat de Nadal i sense menjar els canelons de Sant Esteve, el MoraBanc Andorra va emprendre ahir el llarg viatge fins a les Canàries per enfrontar-se aquesta tarda (14.15 hores) a un dels cocos de la Lliga Endesa, el Tenerife. El conjunt de Txus Vidorreta s’està consagrant any rere any com un dels grans de la competició domèstica i aquest any no està sent menys, ja que ocupa la segona posició a l’ACB i només ha perdut a domicili contra el Barça i el Baskonia. El conjunt tricolor afrontarà, doncs, un dels grans reptes d’aquesta primera volta en un pavelló, el Santiago Martín, que aquest curs està sent inexpugnable, però on el MoraBanc Andorra ja sap el que es guanyar, ja que ho ha fet en dues ocasions durant les últimes cinc temporades.Ibon Navarro podrà recuperar Haukur Palsson, que no va ser a Bolonya després del cop a l’esquena que va patir diumenge passat contra l’Estudiantes. A més, repetirà convocatòria el jove Albert Pons, que dimarts va debutar amb el primer equip del MoraBanc Andorra contra la Virtus. En canvi, Moussa Diagne, Malik Dime, Tyson Pérez i Jeremy Senglin continuen sent baixa. També tindrà absències l’Iberostar Tenerife, com la dels extricolors Dejan Todorovic i Georgios Bogris, o la d’Aaron Doornekamp, però als canaris si alguna cosa no els falta és talent amb noms com el de Giorgi Shermadini, líder de l’equip, o Marcelinho Huertas.Sobre el rival d’aquesta tarda, el tècnic ajudant del MoraBanc Andorra, Paco Vázquez, va manifestar que “juguem contra un equip que fa molt bé les coses i per intentar guanyar allà haurem de fer un gran partit”, i va afegir que, “tot i que sabem que no estem en el millor moment per les lesions, hem d’anar a Tenerife mentalitzats que, si fem les coses molt bé, podem tenir opcions”. Per últim, l’entrenador eivissenc va assenyalar que “estan en un moment molt dolç i per això estan tant a dalt a la classificació”. Des del parquet, David Jelínek va destacar que “l’Iberostar està jugant molt bé i els darrers anys han anat incorporant jugadors que són importants a la lliga”, i qüestionat sobre quines són les claus per tornar de les Illes Canàries amb un triomf, l’escorta txec va explicar que la victòria passa perquè “nosaltres juguem molt bé en defensa i intentem potser no anar a un partit que no sigui de molts punts”.