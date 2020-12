Gonzalo Donsion s’acomiada del club de la seva vida, l’UE Engordany, i n’abandona la presidència. No només ha estat el màxim dirigent, sinó que ell mateix va fundar l’entitat, i destaca el pas de ronda a l’Europa League com el millor moment.

35 anys a primera línia Gonzalo Donsion, al mig, durant un viatge europeu de l'equip. UE ENGORDANY

Actualitzada 27/12/2020 a les 06:55

Marc Basco Andorra la Vella

La vida són moments i, sobretot, etapes, amb el seu inici i el seu final. I, encara que molts cops sigui complicat, a vegades toca dir adeu i tancar un període com li ha passat a Gonzalo Donsion, que després de 35 anys com a president de l’UE Engordany, ha decidit posar el punt final i deixar el club de la seva ànima i que ell mateix va fundar. Bé, deixar a mitges, perquè és impossible que una figura així es desvinculi de l’entitat, i seguirà sent el president d’honor del conjunt blanc i negre.



Donsion va decidir engegar el projecte del club centrat només en la base, de fet, recorda que “al principi només teníem infantils”, però a poc a poc l’entitat es va anar fent gran i rememora que “al final vam crear l’equip sènior, però anàvem pujant i baixant perquè els recursos eren pocs”. 35 anys donen per a molt, i el ja expresident té clar quin ha estat el millor moment de tots aquests anys: el pas de ronda a l’Europa League l’estiu del 2019 contra La Fiorita. “Vam ser el primer equip del país a passar una eliminatòria d’Europa League, i també el primer a guanyar a fora”, recorda Donsion, que entra en detall i destaca que “el millor va ser el partit a San Marino que vam guanyar”.



Però, com a la vida, al futbol no tot són flors i violes, i explica que “hem tingut altibaixos, èpoques complicades, però tot s’ha pogut solucionar sense fer soroll”, i agrega que “hi ha hagut moltes vegades en què han aparegut problemes i des de fa cinc anys és difícil gestionar un club de primera, però ho he superat perquè m’agrada molt”. Tant el club com l’esport rei han evolucionat molt durant els últims anys i Donsion recorda que “al principi, quan vam començar, no hi havia res professional i em tocava fer de tot, però ara, quan tot va sent més seriós, es complica la vida”. Per últim, cloia entre riures que “vam començar a segona i ara hem guanyat títols i lluitem per la lliga, la valoració no me l’he de fer jo, però estic molt content de com ha crescut l’equip”.



En 35 anys de trajectòria, Donsion ha coincidit amb moltes persones a l’UE Engordany, i algunes recorden el seu mandat al Diari. Pepe Mengual porta 11 anys al club, sempre amb el presi, i destaca que “ha estat un cop dur perquè no ho esperàvem i crèiem que seguiria”, i agrega que “al final l’edat es nota i arriba un moment en què fa falta tranquil·litat”. Per últim, l’actual tècnic de l’equip té clar que “el seu substitut [Jacques Lafont] farà un bon paper, serà un bon dirigent i el club seguirà pel mateix camí els propers anys”.



Qui també ha viscut molts moments amb Donsion és Sebas Gómez, un dels jugadors que més anys porta a l’equip, i que recorda algunes anècdotes amb l’expresident. “Em quedo amb els viatges, ell intentava fer de guia de l’expedició tot i anar una mica justet amb els idiomes i ens feia riure molt”, recorda, i a més, l’internacional amb la selecció absoluta també destaca l’alegria que es va endur Donsion quan l’equip va guanyar la Copa Constitució. Per últim, Sebas Gómez, ho té clar i afirma que “el temps que hi ha estat només ha intentat que el club creixi i creixi i ha fet una gran feina amb l’equip”.